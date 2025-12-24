Латвия закрыла въезд российским спортсменам накануне этапа Кубка мира

С 3 по 4 января 2026 года пройдет этап Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.

Из-за этого министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о запрете въезда в страну 14 российским спортсменам.

"Спортсменам из страны-агрессора не рады в Латвии. Я решила включить в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики (persona non grata), 14 граждан Российской Федерации", — написала Браже в сети X.

Отмечается, что запрет на въезд россиян в Латвию введён на неопределённый срок.

Ранее украинский спортсмен совершил прорыв на этапе Кубка мира по скелетону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!