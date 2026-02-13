iSport.ua
Международная правовая организация обвинила МОК в двойных стандартах

GRC поддерживает Владислава Гераскевича.
Сегодня, 12:58       Автор: Андрей Безуглый
Владислав Гераскевич / Getty Images
Владислав Гераскевич / Getty Images

Международная организация Global Rights Compliance выпустила заявление касательно дисквалификации Владислава Гераскевича.

Организация в своем заявлении пишет, что МОК крайне избирательно использует собственные правила.

Гераскевич был дисквалифицирован за свой специальный шлем, но в то же время были допущены росияне, которые поддерживают войну.

Также никакого наказания не получил итальянский спортсмен, выступивший с флагом террористов.

GRC полностью поддерживает решение Гераскевича обратится в CAS, а также ожидает объяснений от МОК касательно их решений.

Напомним, что с расписанием выступлений украинских спортсменов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Напомним, что с расписанием выступлений украинских спортсменов вы можете ознакомиться на нашем сайте.


