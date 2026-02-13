Международная правовая организация обвинила МОК в двойных стандартах
GRC поддерживает Владислава Гераскевича.
Международная организация Global Rights Compliance выпустила заявление касательно дисквалификации Владислава Гераскевича.
Организация в своем заявлении пишет, что МОК крайне избирательно использует собственные правила.
Гераскевич был дисквалифицирован за свой специальный шлем, но в то же время были допущены росияне, которые поддерживают войну.
Также никакого наказания не получил итальянский спортсмен, выступивший с флагом террористов.
GRC полностью поддерживает решение Гераскевича обратится в CAS, а также ожидает объяснений от МОК касательно их решений.
