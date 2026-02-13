С итальянской биатлонистки сняли отстранение за допинг

Ребекке Ребекка Пасслер сняли временное отстранение от соревнований, сообщает Федерация лыжных видов спорта Италии.

Отмечается, что перед началом Олимпиады Пасслер сдала положительный тест на летрозол и была отстранена от соревнований.

Однако итальянская спортсменка обжаловала вердикт в арбитраже, где пришли к выводу, что Ребекка приняла запрещённый препарат непреднамеренно.

Теперь биатлонистка сможет принять участие в Олимпиаде. Она присоединится к команде с понедельника, 16 февраля.

Тем временем Владислав Гераскевич оспаривает своё отстранение после решения Международный олимпийский комитет по поводу его амуниции.

