С итальянской биатлонистки сняли отстранение за допинг

Пасслер выиграла апелляцию, временное отстранение снято.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
Ребекка Пасслер / Getty Images
Ребекка Пасслер / Getty Images

Ребекке Ребекка Пасслер сняли временное отстранение от соревнований, сообщает Федерация лыжных видов спорта Италии.

Отмечается, что перед началом Олимпиады Пасслер сдала положительный тест на летрозол и была отстранена от соревнований.

Однако итальянская спортсменка обжаловала вердикт в арбитраже, где пришли к выводу, что Ребекка приняла запрещённый препарат непреднамеренно.

Теперь биатлонистка сможет принять участие в Олимпиаде. Она присоединится к команде с понедельника, 16 февраля.

Тем временем Владислав Гераскевич оспаривает своё отстранение после решения Международный олимпийский комитет по поводу его амуниции.

