Салах отличился юбилейным голом за Ливерпуль

Египтянин входит в тройку лучших бомбардиров английского клуба за всю историю.

Ливерпуль накануне в матче десятого тура английской Премьер-лиги одержал домашнюю победу 2:0 над Астон Виллой.

Счет в этом поединке перед перерывом открыл вингер "красных" Мохамед Салах, который забил тем самым свой юбилейный 250-й гол в составе команде.

Для достижения этой отметки 33-летнему египтянину потребовалось 415 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах.

Mo Salah has now scored 250 goals for the Reds… Incredible. 👑 pic.twitter.com/QLfjFmcHve — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2025

На данный момент Салах занимает третье место в списке лучших бомбардиров Ливерпуля за всю историю клуба. Выше египтянина находятся Роджер Хант - 285 голов в 492 матчах и Иан Раш - 346 голов в 660 матчах.

