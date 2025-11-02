iSport.ua
Салах отличился юбилейным голом за Ливерпуль

Египтянин входит в тройку лучших бомбардиров английского клуба за всю историю.
Сегодня, 10:57       Автор: Игорь Мищук
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Ливерпуль накануне в матче десятого тура английской Премьер-лиги одержал домашнюю победу 2:0 над Астон Виллой.

Счет в этом поединке перед перерывом открыл вингер "красных" Мохамед Салах, который забил тем самым свой юбилейный 250-й гол в составе команде.

Читай также: Ливерпуль разобрался с Астон Виллой

Для достижения этой отметки 33-летнему египтянину потребовалось 415 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах.

На данный момент Салах занимает третье место в списке лучших бомбардиров Ливерпуля за всю историю клуба. Выше египтянина находятся Роджер Хант - 285 голов в 492 матчах и Иан Раш - 346 голов в 660 матчах.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль установил исторический антирекорд в Кубке лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

