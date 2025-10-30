Ливерпуль установил исторический антирекорд в Кубке Лиги

Нулевая игра Ливерпуля в Кубке Лиги впервые за почти 90 лет.

В среду, 29 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги. Ливерпуль проиграл со счётом 0:3 Кристал Пэлас, тем самым выбив себя из турнира.

Ливерпуль не сумел забить гол в матче, что случилось впервые с февраля 1934 года, когда команда уступила Болтону в Кубке Англии.

Помимо этого, это поражение стало седьмым для "мерсисайдцев" во всех турнирах, в которых подопечные Арне Слота принимали участие.

0-3 - Tonight was the first time Liverpool lost a domestic cup match at Anfield by three goals without scoring since February 1934 in a 3-0 defeat to Bolton in the FA Cup. Uncommon. pic.twitter.com/1eCu7exUj9 — OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2025

Ранее тренер Ливерпуля прокомментировал поражение команды.

Напомним, что теперь Кристал Пэлас сыграет против Арсенала за место в полуфинале.

