iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль установил исторический антирекорд в Кубке Лиги

Нулевая игра Ливерпуля в Кубке Лиги впервые за почти 90 лет.
Сегодня, 16:08       Автор: Валентина Чорноштан
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В среду, 29 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги. Ливерпуль проиграл со счётом 0:3 Кристал Пэлас, тем самым выбив себя из турнира.

Ливерпуль не сумел забить гол в матче, что случилось впервые с февраля 1934 года, когда команда уступила Болтону в Кубке Англии.

Помимо этого, это поражение стало седьмым для "мерсисайдцев" во всех турнирах, в которых подопечные Арне Слота принимали участие.

Ранее тренер Ливерпуля прокомментировал поражение команды.

Напомним, что теперь Кристал Пэлас сыграет против Арсенала за место в полуфинале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль антирекорд арне слот

Статьи по теме

Тренер Ливерпуля признает проблемы в команде после поражения в Кубке лиги Тренер Ливерпуля признает проблемы в команде после поражения в Кубке лиги
Три топ-клуба АПЛ проиграли в одном туре впервые с 2015 года Три топ-клуба АПЛ проиграли в одном туре впервые с 2015 года
Ливерпуль нашел две альтернативы Салаху в АПЛ Ливерпуль нашел две альтернативы Салаху в АПЛ
Попов объяснил свои слова после победы Динамо над Шахтером Попов объяснил свои слова после победы Динамо над Шахтером

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Украина19:16
Попов объяснил свои слова после победы Динамо над Шахтером
Украина19:10
Кубок Украины: Металлист 1925 и Феникс-Мариуполь последними пробились в четвертьфинал
Формула 118:52
Леклер верит в шансы Феррари на серебро Кубка конструкторов
Украина18:52
Металлист 1925 переиграл Агробизнес в 1/8 финала Кубка Украины
Европа18:24
Барселона нашла потенциального преемника Левандовски
Теннис18:08
Первая ракетка США стал пятым участником ATP Finals
Еврокубки17:52
Двукратный чемпион НБА оценил переход Ленья из НБА в Реал
Европа17:29
Балканская сборная получила нового тренера
Европа17:22
Манчестер Юнайтед нацелился на ключевого игрока Вест Хэма
Формула 116:55
Хэмилтон рискует остаться без контракта в Феррари после 2026 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK