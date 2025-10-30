iSport.ua
Тренер Ливерпуля признает проблемы в команде после поражения в Кубке лиги

"Арне Слот, главный тренер Ливерпуля, комментирует поражение от Кристал Пелес и признает наличие проблем в команде."
Сегодня, 14:04       Автор: Василий Войтюк
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Действующий чемпион Англии Ливерпуль накануне вылетел из Кубка Лиги, разгромно проиграв Кристал Пэлас, которым ранее уступили в Суперкубке и в АПЛ.

Главный тренер "красных" Арне Слот выразил свое мнение о поражении.

"Проигрывать в футболе всегда неприятно, особенно если после этого ты покидаешь турнир. Есть множество причин, по которым мы проиграли шесть из семи последних матчей, но ни одна из них не оправдывает такие результаты".

"Когда ты играешь или тренируешь Ливерпуль - давление всегда присутствует, но после поражения от Кристал Пелес для нас ничего не изменилось. Болельщики поддерживали нас, и это дает мне надежду, что на следующем матче на трибунах будет так же", - сказал Слот в эфире ESPN.

Последние результаты Ливерпуля во всех турнирах:

 

  • поражение 1:2 от Кристал Пэлас;
  • поражение 0:1 от Галатасарая;
  • поражение 1:2 от Челси;
  • поражение 1:2 от МЮ;
  • победа 5:1 над Айнтрахтом;
  • поражение 2:3 от Брентфорда;
  • поражение 0:3 от Кристал Пэлас.

Следующую игру подопечные Арне Слота проведут 1 ноября против Астон Виллы в рамках чемпионата Англии. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

