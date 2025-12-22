Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода

Нападающий Борнмута Антуан Сэменьо принял решение покинуть команду этой зимой.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в ноябре игроку звонили представители Ливерпуля по поводу его возможного перехода этой зимой. Отмечается, что сам футболист заинтересован в переезде на Энфилд.

Также за игроком проявляют интерес два клуба из Манчестера, которые настаивают на переходе ганского футболиста.

Добавим, что отступные за Сэменьо составляют 65 миллионов фунтов стерлингов, из-за чего Манчестер Юнайтед может не позволить себе такой трансфер.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль заинтересован в покупке защитника Интера.

