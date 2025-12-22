iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода

Сэменьо хочет перейти в Ливерпуль.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Антуан Сэменьо / Getty Images
Антуан Сэменьо / Getty Images

Нападающий Борнмута Антуан Сэменьо принял решение покинуть команду этой зимой.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в ноябре игроку звонили представители Ливерпуля по поводу его возможного перехода этой зимой. Отмечается, что сам футболист заинтересован в переезде на Энфилд.

Также за игроком проявляют интерес два клуба из Манчестера, которые настаивают на переходе ганского футболиста.

Добавим, что отступные за Сэменьо составляют 65 миллионов фунтов стерлингов, из-за чего Манчестер Юнайтед может не позволить себе такой трансфер.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль заинтересован в покупке защитника Интера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль борнмут Манчестер Сити Манчестер Юнайдет

Статьи по теме

Не только Барселона. Ливерпуль заинтересован в покупке защитника Интера Не только Барселона. Ливерпуль заинтересован в покупке защитника Интера
Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ
Стало известно, почему форвард Ливерпуля вынужден был покинуть матч после гола Стало известно, почему форвард Ливерпуля вынужден был покинуть матч после гола
Ливерпуль в большинстве одолел Тоттенхэм Ливерпуль в большинстве одолел Тоттенхэм

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: финал Суперкубка Италии, Зинченко сыграет против Фулхэма, Судаков и Трубин с Фамаликаном
просмотров

Последние новости

Бокс12:44
Джошуа выбрал соперников для Пола после победы над ним
Европа12:39
Защитник Ювентуса выбыл из строя на длительный срок
Европа11:54
Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода
Украина11:25
Хоккейная кооперация. Днепр поможет Шторму в чемпионате Украины
Формула 111:01
Хэмилтон выразил опасения по поводу болидов Формулы-1 на сезон-2026
Европа10:36
Не только Барселона. Ливерпуль заинтересован в покупке защитника Интера
Теннис10:03
"Я сама решаю свои проблемы на корте": Стародубцева о подготовке к сезону в Австралии
НБА09:46
Форвард Клипперс может вернуться на площадку раньше срока
Бокс09:29
Леннокс Льюис оценил карьеру Александра Усика и его вклад в бокс
НХЛ08:54
НХЛ: Колорадо разгромил Миннесоту, Питтсбург обыграл Монреаль в буллитах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK