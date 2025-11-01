iSport.ua
Ливерпуль разобрался с Астон Виллой

"Красные" прервали полосу неудач.
Вчера, 23:59       Автор: Антон Федорцив
Ливерпуль – Астон Вилла / Getty Images
Ливерпуль – Астон Вилла / Getty Images

В первой трети поединка более острыми были "вилланы". Роджерс попал в штангу с дистанции, а выстрел Кэша с рикошетом Мамардашвили перевел в крестовину. Мерсисайдцы после полумоментов ответили голом Экитике из офсайда.

По-настоящему же выйти вперед Ливерпуль смог в добавленное время. В собственных владениях "наварил" кипер Мартинес, отдав неточный пас Торресу. Салах прочел эпизод и отправил мяч в незащищенные ворота.

Контролировали ситуацию "красные" во втором тайме. Удвоить преимущество чемпиону Англии удалось на 58-й минуте. Это Гравенберх получил передачу Мак Аллистера и с подступов к штрафной отправил мяч в сетку.

Астон Вилла размочить счет не смогла. Ливерпуль после четырех поражений подряд взял три пункта и поднялся в топ-тройку (18 очков). Бирмингемцы же остались в середине таблицы Премьер-лиги (15 пунктов).

Статистика матча Ливерпуль – Астон Вилла 10-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0
Голы: Салах, 45+1, Гравенберх, 58

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 0.30
Владение мячом: 54 % - 46 %
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 1 - 4
Фолы: 13 - 11

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Астон Вилла

