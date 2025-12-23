Слот раскрыл сроки восстановления Исака

Нападающий Александер Исак получил тяжелую травму и перенес операцию. Наставник английского Ливерпуля оценил состояние шведа, сообщает Sky Sports.

"Он выбыл надолго, на несколько месяцев. И для него, и для нас это большое разочарование. По-моему, этот подкат был безрассудным. Я много говорил о фоле Хави Симонса против Вирджила ван Дейка, за который его удалили, но думаю, то нарушение было непреднамеренным.

Полагаю, что получить травму от такого фола сложно. В ситуации с ван де Веном, если ты совершишь такой подкат 10 раз, то в десяти случаях вероятность получения футболистом серьезной травмы крайне и крайне высока", – заявил тренер.

Исак присоединился к мерсисайдцам на старте сезона. С того времени он провел 16 поединков во всех турнирах, в которых оформил 3 гола. В распоряжении Слота остался один центрфорвард – Уго Экитике.

Кстати, экс-нападающий Ливерпуля Дивок Ориги досрочно расторг контракт с итальянским Миланом.

