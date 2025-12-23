iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Слот раскрыл сроки восстановления Исака

Чемпион Англии надолго потерял форварда.
Сегодня, 13:28       Автор: Антон Федорцив
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

Нападающий Александер Исак получил тяжелую травму и перенес операцию. Наставник английского Ливерпуля оценил состояние шведа, сообщает Sky Sports.

"Он выбыл надолго, на несколько месяцев. И для него, и для нас это большое разочарование. По-моему, этот подкат был безрассудным. Я много говорил о фоле Хави Симонса против Вирджила ван Дейка, за который его удалили, но думаю, то нарушение было непреднамеренным.

Полагаю, что получить травму от такого фола сложно. В ситуации с ван де Веном, если ты совершишь такой подкат 10 раз, то в десяти случаях вероятность получения футболистом серьезной травмы крайне и крайне высока", – заявил тренер.

Исак присоединился к мерсисайдцам на старте сезона. С того времени он провел 16 поединков во всех турнирах, в которых оформил 3 гола. В распоряжении Слота остался один центрфорвард – Уго Экитике.

Кстати, экс-нападающий Ливерпуля Дивок Ориги досрочно расторг контракт с итальянским Миланом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль арне слот Александер Исак

Статьи по теме

Исак перенес операцию после травмы Исак перенес операцию после травмы
Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода
Не только Барселона. Ливерпуль заинтересован в покупке защитника Интера Не только Барселона. Ливерпуль заинтересован в покупке защитника Интера
Исак может пропустить несколько месяцев Исак может пропустить несколько месяцев

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Другие страны15:38
Левандовски получил новый вариант за океаном
Украина15:00
Лидер Днепра стал MVP недели Суперлиги
Киберспорт14:27
Passion UA ​​неожиданно распустили одну из команд
Украина13:56
Женская сборная Украины сменит главного тренера
Европа13:28
Слот раскрыл сроки восстановления Исака
Украина12:47
Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области
Европа12:11
Милан расторг контракт с победителем Лиги чемпионов
Украина11:54
Зимний чемпион Украины намерен усилиться звездами УПЛ
Другие страны11:35
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
НБА10:53
ТОП-10 моментов НБА: сумасшедший постер Джейлена Вильямса - лучший эпизод дня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK