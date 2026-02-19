iSport.ua
Манчестер Юнайтед заинтересовался полузащитником из Вулверхэмптона

Матеус Мане в поле зрения двух грандов.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Матеус Мане / Getty Images
Матеус Мане / Getty Images

Манчестер Юнайтед нацелился на Матеуса Мане. Об этом пишет TEAMtalk.

"Красные дьяволы" проявляют интерес к хавбеку, и, как сообщает инсайдер Дин Джонс, МЮ хочет подписать его летом.

Однако помимо клуба из Манчестера за 18-летним португальцем следит и Ливерпуль.

На данный момент эти два клуба рассматривают возможность встречи с представителями игрока, чтобы обсудить его трансфер.

К слову, Барселона пытается сбить цену на игрока МЮ, который в рамках аренды выступает за каталонскую команду.

