Денверу не до радости. Джонсон травмировался в игре с Мэверикс

Потеря в концовке.
Сегодня, 17:28       Автор: Валентина Чорноштан
Кэмерон Джонсон / Getty Images
Кэмерон Джонсон / Getty Images

Кэмерон Джонсон выбыл из-за травмы колена.

Форвард Денвера Кэмерон Джонсон в матче против Мэверикс не смог доиграть до конца из-за повреждения.

В начале четвертой четверти баскетболист получил травму колена и больше не выходил на площадку.

Главный тренер Дэвид Адельман рассказал, что медицинский штаб предварительно определил повреждение как растяжение связок, однако Джонсону предстоит пройти МРТ-обследование.

Ранее сообщалось, что сербский центровой Денвера обошёл легенду НБА Лэрри Берда.

