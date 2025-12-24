Сербский центровой обошёл легенду НБА Лэрри Берда

Центровой Денвера Никола Йокич в матче с Далласом отдал 14 передач.

Несмотря на такую результативность баскетболиста Наггетс команда проиграла, но он смог обойти Лэрри Берда и занять 49-е место.

Теперь у сербского центрового 5699 передач, а у Берда - 5695, впереди только Дуэйн Уэйд (5701) и Джон Уолл (5735).

Лидеры по передачам, занимающие первые три места, - Джон Стоктон (15806), Крис Пол (12552) и Джейсон Кидд (12091).

Ранее сообщалось, что центровой Лейкерс пополнил список травмированных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!