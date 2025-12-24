iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Сербский центровой обошёл легенду НБА Лэрри Берда

Никола Йокич сделал 5699 передач.
Сегодня, 15:09       Автор: Валентина Чорноштан
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Центровой Денвера Никола Йокич в матче с Далласом отдал 14 передач.

Несмотря на такую результативность баскетболиста Наггетс команда проиграла, но он смог обойти Лэрри Берда и занять 49-е место.

Теперь у сербского центрового 5699 передач, а у Берда - 5695, впереди только Дуэйн Уэйд (5701) и Джон Уолл (5735).

Лидеры по передачам, занимающие первые три места, - Джон Стоктон (15806), Крис Пол (12552) и Джейсон Кидд (12091).

Ранее сообщалось, что центровой Лейкерс пополнил список травмированных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Никола Йокич

Статьи по теме

Лидер Денвера превзошел Абдул-Джаббара по результативным передачам Лидер Денвера превзошел Абдул-Джаббара по результативным передачам
Звезда Денвера оформил 12-й трипл-дабл за сезон Звезда Денвера оформил 12-й трипл-дабл за сезон
НБА назвала первых обладателей Игрока месяца и других наград в сезоне НБА назвала первых обладателей Игрока месяца и других наград в сезоне
Йокич набрал больше очков, чем вся стартовая пятерка Клипперс вместе Йокич набрал больше очков, чем вся стартовая пятерка Клипперс вместе

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Алжир и Кот-д'Ивуар стартуют на КАН
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Европа16:44
Перес не намерен отпускать звездного бразильца из Реала
Биатлон16:17
Бывший президент ФБУ оценил дебют молодых биатлонистов Украины на Кубке мира
Европа15:51
МЮ готовит масштабный апгрейд Олд Траффорд перед будущими проектами
Европа15:31
Бывший игрок Барселоны объяснил, почему Алонсо тяжело удерживать команду Реала в узде
НБА15:09
Сербский центровой обошёл легенду НБА Лэрри Берда
Европа14:51
Дуэт нападающих вернулся в обойму Челси
Бокс14:43
Уайлдер признался, как отреагировал на предложение боя от Усика
Теннис14:26
Элина Свитолина проведет шоу-матч на неделе открытия Australian Open
НХЛ14:12
Такого не было 30 лет: Макдэвид установил предрождественское достижение в НХЛ
Европа14:00
Вест Хэм нацелился на экс-форварда Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK