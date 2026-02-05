iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Йокич сравнялся с Робертсоном по количеству трипл-даблов

Вышел на второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов.
5 февраля, 12:49       Автор: Валентина Чорноштан
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Никола Йокич оформил 17-й трипл-дабл в сезоне, тем самым догнав Оскара Робертсона.

Центровой Денвера в матче против Нью-Йорк Никс набрал 30 очков, 14 подборов и 10 передач. Теперь серб вышел на второе место по количеству трипл-даблов.

Йокич делит эту позицию с Оскаром Робертсоном, у обоих по 181 трипл-даблу.

Первое место остается за защитником Расселлом Уэстбруком - 207.

Напомним, что  ISPORT представляет все состоявшиеся трейды команд НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Никола Йокич

Статьи по теме

Возвращение Йокича под вопросом Возвращение Йокича под вопросом
Денвер узнал ориентировочную дату возвращения Йокича Денвер узнал ориентировочную дату возвращения Йокича
Инсайдер сообщил, сколько недель пропустит Йокич Инсайдер сообщил, сколько недель пропустит Йокич
Йокич получил травму колена в матче с Хит Йокич получил травму колена в матче с Хит

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK