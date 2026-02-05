Йокич сравнялся с Робертсоном по количеству трипл-даблов

Вышел на второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов.

Никола Йокич оформил 17-й трипл-дабл в сезоне, тем самым догнав Оскара Робертсона.

Центровой Денвера в матче против Нью-Йорк Никс набрал 30 очков, 14 подборов и 10 передач. Теперь серб вышел на второе место по количеству трипл-даблов.

Йокич делит эту позицию с Оскаром Робертсоном, у обоих по 181 трипл-даблу.

Первое место остается за защитником Расселлом Уэстбруком - 207.

