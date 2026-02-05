iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Талантливый форвард решил продолжить карьеру на болотах

Джон Дюран уже летит в зенит.
5 февраля, 13:10       Автор: Андрей Безуглый
Джон Дюран / Getty Images
Джон Дюран / Getty Images

Форвард Ан-Насра Джон Дюран намерен перейти в зенит, пишет Санти Ауна.

По информации инсайдеров, 22-летний колумбиец уже летит на болота, чтобы подписать контракт.

Напомним, что Дюран перешёл в саудовский клуб из Астон Виллы, однако не смог акклиматизироваться в новой стране. Потому летом был отдан в аренду в Фенербахче.

Проведя в Турции 21 матч (5 голов, 3 ассиста), Дюран разорвал контракт с Фенербахче ради возможности присоединиться к зениту.

Ауна предполагает, что болотный клуб заплатит за талантливого колумбийца около 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что ещё одна звезда Астон Виллы может покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Дюран

Статьи по теме

Ан-Наср ведет переговоры сразу с двумя форвардами Ан-Наср ведет переговоры сразу с двумя форвардами
Барселона связалась с представителями нападающего английского клуба Барселона связалась с представителями нападающего английского клуба
Арсенал и Барселона заинтересовались главным "джокером" начала сезона Арсенал и Барселона заинтересовались главным "джокером" начала сезона
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK