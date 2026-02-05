Джон Дюран уже летит в зенит.

Форвард Ан-Насра Джон Дюран намерен перейти в зенит, пишет Санти Ауна.

По информации инсайдеров, 22-летний колумбиец уже летит на болота, чтобы подписать контракт.

Напомним, что Дюран перешёл в саудовский клуб из Астон Виллы, однако не смог акклиматизироваться в новой стране. Потому летом был отдан в аренду в Фенербахче.

Проведя в Турции 21 матч (5 голов, 3 ассиста), Дюран разорвал контракт с Фенербахче ради возможности присоединиться к зениту.

Ауна предполагает, что болотный клуб заплатит за талантливого колумбийца около 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что ещё одна звезда Астон Виллы может покинуть клуб.

