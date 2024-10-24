Арсенал и Барселона заинтересовались главным "джокером" начала сезона
Нападающий Астон Виллы Джон Дюран вошел в сферу интересов нескольких клубов Европы.
Как сообщает колумбийское подразделение издания AS, форвардом интересуется испанская Барселона и английский Арсенал. Клубы хотят приобрести Джона уже в зимнее трансферное окно.
Впрочем, оба клуба может отпугнуть цена, которую просят бирмингемцы. Коллектив Унаи Эмери хочет получить за Дюрана не менее 90 миллионов евро.
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«Вилланы» смогут выступать в переговорах с позиции силы, ведь колумбиец лишь недавно продлил контракт до 2030 года.
Отметим, что в текущем сезоне на счету Дюрана 7 голов в 12 матчах, почти все свои мячи он забил после выходов на замену.
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