Арсенал и Барселона заинтересовались главным "джокером" начала сезона

Джон Дюран может пойти на повышение.

Нападающий Астон Виллы Джон Дюран вошел в сферу интересов нескольких клубов Европы.

Как сообщает колумбийское подразделение издания AS, форвардом интересуется испанская Барселона и английский Арсенал. Клубы хотят приобрести Джона уже в зимнее трансферное окно.

Впрочем, оба клуба может отпугнуть цена, которую просят бирмингемцы. Коллектив Унаи Эмери хочет получить за Дюрана не менее 90 миллионов евро.

Читай также: Манчестер Сити нашел замену Холанду на случай его ухода из клуба

«Вилланы» смогут выступать в переговорах с позиции силы, ведь колумбиец лишь недавно продлил контракт до 2030 года.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Дюрана 7 голов в 12 матчах, почти все свои мячи он забил после выходов на замену.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!