Манчестер Сити нашел замену Холанду на случай его ухода из клуба

В стан "горожан" может перебраться форвард, которого чаще всего сравнивают с Эрлингом.

Манчестер Сити нашел замену для Эрлинга Холанда на случай его ухода из клуба.

Как сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери, «горожане» хотят переманить из Спортинга одного из самых забивных форвардов Европы Виктора Дьокереша.

Детали потенциальной сделки остаются неизвестными, но, сумма, которую придется заплатить за 27-летнего шведа точно будет немаленькой, ведь Ман Сити не единственный клуб, который хочет приобрести футболиста. В очереди за ним стоит ряд европейских топ-клубов.

Вероятно, трансферу может помочь тот факт, что со следующего сезона новым спортивным директором манкунианцев будет Уго Виана, который сейчас занимает аналогичную должность как раз в Спортинге, а в качестве одного из кандидатов на замену Пепу Гвардиоле называют наставника «львов» Рубена Аморима.

Отметим, что контракт Эрлинга истекает в 2027, но, по неподтвержденной информации, начиная со следующего лета в договоренности действует сумма выкупа за 150 миллионов, а испанские СМИ сватают норвежца в Барселону и Реал. К примеру, сообщалось о том, что Холанд это мечта президента Барселоны.

Что касается Дьокереша, то у него в текущем сезоне 13 матчей, в которых он забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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