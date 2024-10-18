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Президент Барселоны мечтает о переходе Холанда

Но он невозможен летом следующего года.
Вчера, 22:52
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта определился с заменой для Роберта Левандовски.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, функционер мечтает о переходе Эрлинга Холанда, но пока не делает ничего для этого, как и сам норвежец.

Отмечается, что Лапорта не проводит работу над трансфером Холанда, поскольку он финансово невозможен летом следующего года.

Если "сине-гранатовым" удастся подписать Эрлинга, то, вероятнее всего это произойдет только в 2026 или в 2027 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продлит контракт с Левандовски после выполнения одного условия

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Эрлинг Холанд

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