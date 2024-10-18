Президент Барселоны мечтает о переходе Холанда
Но он невозможен летом следующего года.
Президент Барселоны Жоан Лапорта определился с заменой для Роберта Левандовски.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, функционер мечтает о переходе Эрлинга Холанда, но пока не делает ничего для этого, как и сам норвежец.
Отмечается, что Лапорта не проводит работу над трансфером Холанда, поскольку он финансово невозможен летом следующего года.
Если "сине-гранатовым" удастся подписать Эрлинга, то, вероятнее всего это произойдет только в 2026 или в 2027 году.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продлит контракт с Левандовски после выполнения одного условия
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