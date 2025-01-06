Барселона связалась с представителями нападающего английского клуба

Барселона контактировала с представителями форварда Астон Виллы Джона Дюрана, утверждает Diario Sport.

По информации испанского издания, каталонцы уже планируют летнюю трансферную кампанию, к которой планируется вернутся к правилу "1 к 1".

Одним из возможных приобретений может стать колумбийский нападающий Джон Дюран, отлично показавший себя под руководством Унаи Эмери.

В текущемс сезоне 21-летний колумбиец 26 раз появлялся на поле, записав на свой счет 12 голов.

Трансфермаркт оценивает Дюрана в 40 млн евро, хотя очевидно, что Астон Вилла затребует в два раза больше. Да и в целом клуб не намерен расставаться с талантливым игроком.

Также отдельно стоит отметить, что Дюран - лишь один из многих игроков, которыми интересуется Барселона. Представители клуба пока лишь налаживают связи с разными игроками, конкретных предложений в ближайшее время точно не будет.

Ранее также Реал с легкостью прошел в следующую стадию Кубка Испании.

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