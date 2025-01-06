Реал уничтожил клуб из Сегунды в Кубке Испании

В понедельник, 6 января, Депортиво Минера принимал дома мадридский Реал в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Гости, пользуясь статусом фаворита сразу осадили штрафную Депортиво, упустили пару серьезных моментов, но все равно открыли счет. И все это до пятой минуты матча. Первым гол забил Федерико Вальверде, затем на 13-й минуте Камавинга замкнл подачу Гарсии и удвоил преимущество.

Депортиво наконец ответил атакой, и игра замедлилась. А на 28-й минуте Гюлер разрядил свою пушку без шансов для кипера хозяев. До конца тайма Реал мог забивать еще минимум трижды, но на перерыв команды ушли при счете 0:3.

На второй тайм команда Анчелотти вышла уже куда более расслабленной и нет давила на хозяев. Однако еще дважды отличилась в ворота Депортиво. На 55-й минуте свой гол забил Лука Модрич, а в самом конце матча Гюлер оформил дубль.

Статистика матча Депортиво Минера - Реал 1/16 финала Кубка Испании

Депортиво Минера - Реал 0:5

Голы: Вальверде, 5, Камавинга, 13, Гюлер, 28, 88, Модрич, 55

Ожидаемые голы (xG): 0.08 - 4.40

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 4 - 33

Удары в створ: 1 - 21

Угловые: 0 - 9

Фолы: 11 - 13

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