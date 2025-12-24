Центровой Лейкерс пополнил список травмированных

В ночь на среду, 24 декабря, прошёл матч Финикс - Лейкерс, в котором центровой команды из Лос-Анджелеса получил травму.

Джейксон Хэйс подвернул лодыжку и смог провести на площадке лишь 5 минут.

Читай также: Гидди оформил самый быстрый трипл-дабл в истории Чикаго

Главный тренер Лейкерс Джей Джей Редик сообщил, что центровой усугубил травму левого голеностопа, полученную 15 декабря.

Отметим, что Хэйс сыграл 25 матчей в текущем сезоне, в среднем набирая 5,9 очка, 4 подбора и 1 передачу за 17,2 минуты на паркете.

Узнать результаты и обзоры прошедших поединков в НБА можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!