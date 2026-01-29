Дончич получил повреждение из-за дефекта паркета

Лука Дончич получил повреждение из-за покрытия площадки.

Лидер Лейкерс во время прыжка в конце первой четверти неудачно приземлился - нога защитника соскользнула с края паркета вниз, из-за чего он отправился в раздевалку, хромая на левую ногу.

Однако словенец смог продолжить игру. После матча он заявил, что, возможно, проблема связана с его прыжками, а не с покрытием корта.

Это единственный такой корт, поэтому, пожалуй, это моя вина. Я должен перестать так прыгать.

Добавим, что Дончич завершил матч с 29 очками, шестью передачами и пятью подборами.

