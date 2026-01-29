iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Дончич получил повреждение из-за дефекта паркета

Прокомментировал инцидент с опасным приземлением.
Сегодня, 13:37       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Лука Дончич получил повреждение из-за покрытия площадки.

Лидер Лейкерс во время прыжка в конце первой четверти неудачно приземлился - нога защитника соскользнула с края паркета вниз, из-за чего он отправился в раздевалку, хромая на левую ногу.

Однако словенец смог продолжить игру. После матча он заявил, что, возможно, проблема связана с его прыжками, а не с покрытием корта.

Это единственный такой корт, поэтому, пожалуй, это моя вина. Я должен перестать так прыгать.

Добавим, что Дончич завершил матч с 29 очками, шестью передачами и пятью подборами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос Анджелес Лейкерс Лука Дончич

Статьи по теме

Игрок Лейкерс выходит на второе место в истории НБА по трипл-даблам Игрок Лейкерс выходит на второе место в истории НБА по трипл-даблам
Дончич получил повреждение паха. Он может пропустить следующий матч Дончич получил повреждение паха. Он может пропустить следующий матч
Центровой Лейкерс пополнил список травмированных Центровой Лейкерс пополнил список травмированных
Дончич досрочно покинул матч против Клипперс Дончич досрочно покинул матч против Клипперс

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Другое16:30
Фокстрот: гарантия и официальная техника — как сеть защищает своих клиентов от подделок
Другие страны16:26
Бензема готов покинуть Аль-Иттихад
Теннис15:48
Свитолина вернется в топ-десятку рейтинга WTA
Другие страны14:58
Списанный экс-нападающий сборной Германии переедет в МЛС
Европа14:50
Алонсо назвал условия, после которых он согласен возглавить Ливерпуль
Европа14:28
Реал готов предложить 100 млн евро за защитника Тоттенхэма
Теннис14:27
Рыбакина стала второй финалисткой Australian Open
Игровые14:05
Спортивный горизонт 2026 Зимней Олимпиады и футбольного мега-мундиаля
Европа13:58
Дженоа подписала бразильца, который будет конкурировать с Малиновским
Мотоспорт13:45
Пилот Ямаха решил перебраться к конкуренту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK