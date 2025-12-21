В топ-5 лигах осталась лишь одна команда без побед в текущем сезоне

Вулверхэмптотн может остаться без побед в этом году.

В топ-5 европейских лигах осталась лишь одна команда, которая не выиграла ни одного матча в текущем сезоне.

До сегодняшнего дня таких команд было две - Фиорентина и Вулверхэмптон.

Однако "фиалки" наконец завоевали первую победу, обыграв Удинезе в 16-м туре Серии А.

До этого матча коллектив Паоло Ваноли проиграл девять игр и еще шесь раз сыграл вничью.

Вулверхэмптон же в текущем сезоне проиграл 15 из 17 матчей и лишь дважды сыграл вничью. Следующие два матча "волки" проведут против Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

Напомним, что накануне манкунианцы уступили Астон Вилле.

