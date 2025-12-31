Вулверхэмптон повторил антирекорд АПЛ после ничьей с Манчестер Юнайтед
Во вторник, 30 декабря, состоялся матч Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Для Вулверхэмптона эта игра стала уже 19-й в сезоне, в которой команда не смогла одержать победу. Таким образом, "волки" стали вторым клубом в истории чемпионата Англии с подобным антирекордом.
Отметим, что первым такой антирекорд установил клуб Бостон в сезоне 1902/03.
19 - Wolves are only the second side in top-flight history to go 19 matches from the start of a season without winning, along with Bolton in 1902-03. Level. pic.twitter.com/SkhAlhaFYW— OptaJoe (@OptaJoe) December 30, 2025
На данный момент подопечные Роберта Оуэна Эдвардса занимают последнее место в АПЛ, имея в активе 3 очка.
