Вулверхэмптон повторил антирекорд АПЛ после ничьей с Манчестер Юнайтед

Завершил первый круг АПЛ с 3 очками.
Сегодня, 07:24       Автор: Валентина Чорноштан
Вулверхэмптон / Getty Images
Вулверхэмптон / Getty Images

Во вторник, 30 декабря, состоялся матч Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Для Вулверхэмптона эта игра стала уже 19-й в сезоне, в которой команда не смогла одержать победу. Таким образом, "волки" стали вторым клубом в истории чемпионата Англии с подобным антирекордом.

Отметим, что первым такой антирекорд установил клуб Бостон в сезоне 1902/03.

На данный момент подопечные Роберта Оуэна Эдвардса занимают последнее место в АПЛ, имея в активе 3 очка.

Также в рамках 19-го тура состоялся матч Арсенал – Астон Вилла. Узнать результат встречи можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антирекорд вулверхэмптон Манчестер Юнайдет

