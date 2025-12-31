Арсенал разбил Астон Виллу, Манчестер Юнайтед не справился с абсолютным аутсайдером

Во вторник, 30 декабря, состоялись матчи 19-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал на своем поле встречался с Астон Виллой и одержал разгромную победу со счетом 4:1, прервав тем самым длительную победную серию бирмингемцев во всех турнирах, которая составляла 11 поединков.

После безголевого первого тайма подопечные Микеля Артеты во второй половине матча разобрались с соперником, отправив в его ворота четыре мяча.

В дебюте второго тайма лондонская команда повела благодаря голу Габриэла, а вскоре Мартин Субименди удвоил преимущество. До разгромного результат довел Леандро Троссар, а четвертый результативный удар "канониров" на свой счет записал Габриэл Жезус. Уже в компенсированное к поединку время один гол сумел отквитать Олли Уоткинс.

Арсенал с 45 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая на пять пунктов Манчестер Сити, у которого на один сыгранный матч меньше. Астон Вилла с 39 баллами расположилась на третьей строчке.

Статистика матча Арсенал - Астон Вилла 19-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Астон Вилла 4:1

Голы: Габриэл, 48, Субименди, 52, Троссар, 69, Жезус, 78 - Уоткинс, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 3.17 - 2.66

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 22 - 11

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 3 - 3

Фолы: 18 - 9

Арсенал: Райя - Тимбер (Уайт, 83), Салиба, Габриэл (Льюис-Скелли, 77), Инкапье - Эдегор, Субименди, Мерино (Нергор, 73) - Сака (Мадуэке, 83), Дьокереш (Жезус, 78), Троссар.

Астон Вилла: Мартинес - Богард, Линделеф, Конса, Динь - Онана (Макгинн, 46), Тилеманс (Хеммингс, 82) - Санчо (Гарсия, 61), Буэндия (Мален, 61), Роджерс (Джимо-Алоба, 82) - Уоткинс.

Предупреждения: Мерино, Жезус - Роджерс, Богард, Уоткинс.

Манчестер Юнайтед в домашнем матче не смог обыграть абсолютного аутсайдера национального первенства Вулверхэмптон, завершив поединок ничьей 1:1. При этом "волки" прервали свою ужасную серию из 12 поражений подряд.

Команда Рубена Аморима вышла вперед в противостоянии в середине первого тайма усилиями Джошуа Зиркзе, однако перед перерывом гости отыгрались после результативного удара Ладислава Крейчи. В конце матча манкунианцы могли вырвать победу благодаря голу Патрик Доргу, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Набрав 30 очков, Манчестер Юнайтед идет на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Вулверхэмптон же взял только третий балл в чемпионате и занимает последнее место.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 19-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:1

Голы: Зиркзе, 27 - Крейчи, 45

Ожидаемые голы (xG): 0.81 - 1.03

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 8 - 4

Фолы: 9 - 12

Манчестер Юнайтед: Ламменс - Дало, Гэвен (Йоро, 75), Мартинес, Шоу - Каземиро, Угарте (Мантато, 75) - Доргу, Зиркзе (Флетчер, 47), Кунья - Шешко.

Вулверхэмптон: Са - Доэрти, Москера, Крейчи - Чачуа, Ариас (Вольфе, 90), Гомес, Буэно - Мане, Хи Чхан (Лопес, 88) - Арокодаре (Ларсен, 65).

Предупреждения: Чачуа, Ларсен.

