Эвертон Миколенко оказался сильнее Ноттингема Зинченко, Челси сыграл вничью с Борнмутом

Украинцы вышли в старте своих команд и провели на поле весь матч.

Во вторник, 30 декабря, были сыграны матчи 19-го тура английской Премьер-лиги.

Ноттингем Форест принимал на своем поле Эвертон и потерпел домашнее поражение со счетом 0:2.

Гости повели в противостоянии на 19-й минуте благодаря результативному удару Джеймса Гарнера, а ближе к концу встречи победный результат для своей команды закрепил Тьерно Барри.

Украинец Александр Зинченко в составе "лесников" провел на поле весь матч, который стал для него юбилейным в АПЛ, как и Виталий Миколенко за "ирисок".

Набрав 28 очков, Эвертон занимает на данный момент восьмое место в чемпионате. Ноттингем Форест с 18-ю баллами идет 17-м.

Статистика матча Ноттингем Форест - Эвертон 19-го тура чемпионата Англии

Ноттингем Форест - Эвертон 0:2

Голы: Гарнер, 19, Барри, 79

Ожидаемые голы (xG): 1.90 - 1.45

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 21 - 11

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 9 - 2

Фолы: 11 - 9

Ноттингем Форест: Виктор - Уильямс, Миленкович, Мурильо, Зинченко - Домингес (Луис, 46), Андерсон - Хатчинсон, Гиббс-Вайт, Хадсон-Одои (Баква, 75) - И. Жезус (Авонии, 62).

Эвертон: Пикфорд - Паттерсон (Грилиш, 72), О'Брайен, Тарковски, Миколенко - Ироегбунам, Гарнер - Диблинг, Рель, Макнил - Барри (Бету, 85).

Предупреждение: Луис.

Источник: Getty Images

Челси в своем домашнем поединке разошелся результативной ничьей 2:2 с Борнмутом.

Все голы в этом матче соперники забили еще до середины первого тайма. В начале поединка гостей вывел вперед Дэвид Брукс, однако "синие" отыгрались и повели во встрече благодаря забитым мячам Коула Палмера, который реализовал пенальти, и Энцо Фернандеса. Паритет в противостоянии восстановил Джастин Клюйверт.

Челси, имея на данный момент 30 очков, расположился на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ. Борнмут с 23 пунктами занимает 15-е место.

Статистика матча Челси - Борнмут 19-го тура чемпионата Англии

Челси - Борнмут 2:2

Голы: Палмер, 15 (пен.), Фернандес, 23 - Брукс, 6, Клюйверт, 27

Ожидаемые голы (xG): 2.43 - 2.83

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 17 - 17

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 12 - 3

Фолы: 5 - 12

Челси: Санчес - Ачимпонг (Джеймс, 46), Чалоба, Фофана, Гюсто - Кайседо, Фернандес - Эстевао (Гиттенс, 90), Палмер (Педро, 63), Гарначо (Нету, 46) - Делап (Сантос, 87)

Борнмут: Петрович - Хименес, Хилл, Сенеси, Трюффер - Тавернье, Скотт - Брукс (Адли, 78), Клюйверт (Смит, 90), Сэменьо - Эванилсон (Унал, 82).

Предупреждения: Кайседо - Тавернье.

