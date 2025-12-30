Эвертон Миколенко оказался сильнее Ноттингема Зинченко, Челси сыграл вничью с Борнмутом
Во вторник, 30 декабря, были сыграны матчи 19-го тура английской Премьер-лиги.
Ноттингем Форест принимал на своем поле Эвертон и потерпел домашнее поражение со счетом 0:2.
Гости повели в противостоянии на 19-й минуте благодаря результативному удару Джеймса Гарнера, а ближе к концу встречи победный результат для своей команды закрепил Тьерно Барри.
Украинец Александр Зинченко в составе "лесников" провел на поле весь матч, который стал для него юбилейным в АПЛ, как и Виталий Миколенко за "ирисок".
Набрав 28 очков, Эвертон занимает на данный момент восьмое место в чемпионате. Ноттингем Форест с 18-ю баллами идет 17-м.
Статистика матча Ноттингем Форест - Эвертон 19-го тура чемпионата Англии
Ноттингем Форест - Эвертон 0:2
Голы: Гарнер, 19, Барри, 79
Ожидаемые голы (xG): 1.90 - 1.45
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 21 - 11
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 9 - 2
Фолы: 11 - 9
Ноттингем Форест: Виктор - Уильямс, Миленкович, Мурильо, Зинченко - Домингес (Луис, 46), Андерсон - Хатчинсон, Гиббс-Вайт, Хадсон-Одои (Баква, 75) - И. Жезус (Авонии, 62).
Эвертон: Пикфорд - Паттерсон (Грилиш, 72), О'Брайен, Тарковски, Миколенко - Ироегбунам, Гарнер - Диблинг, Рель, Макнил - Барри (Бету, 85).
Предупреждение: Луис.
Челси в своем домашнем поединке разошелся результативной ничьей 2:2 с Борнмутом.
Все голы в этом матче соперники забили еще до середины первого тайма. В начале поединка гостей вывел вперед Дэвид Брукс, однако "синие" отыгрались и повели во встрече благодаря забитым мячам Коула Палмера, который реализовал пенальти, и Энцо Фернандеса. Паритет в противостоянии восстановил Джастин Клюйверт.
Челси, имея на данный момент 30 очков, расположился на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ. Борнмут с 23 пунктами занимает 15-е место.
Статистика матча Челси - Борнмут 19-го тура чемпионата Англии
Челси - Борнмут 2:2
Голы: Палмер, 15 (пен.), Фернандес, 23 - Брукс, 6, Клюйверт, 27
Ожидаемые голы (xG): 2.43 - 2.83
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 17 - 17
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 12 - 3
Фолы: 5 - 12
Челси: Санчес - Ачимпонг (Джеймс, 46), Чалоба, Фофана, Гюсто - Кайседо, Фернандес - Эстевао (Гиттенс, 90), Палмер (Педро, 63), Гарначо (Нету, 46) - Делап (Сантос, 87)
Борнмут: Петрович - Хименес, Хилл, Сенеси, Трюффер - Тавернье, Скотт - Брукс (Адли, 78), Клюйверт (Смит, 90), Сэменьо - Эванилсон (Унал, 82).
Предупреждения: Кайседо - Тавернье.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!