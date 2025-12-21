iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дубль Роджерса принес Астон Вилле победу над Манчестер Юнайтед

Манкунианцы снова были очень плохи в реализации.
Сегодня, 20:33       Автор: Андрей Безуглый
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В воскресенье, 21 декабря, Астон Вилла принимала дома Манчестер Юнайтед.

Манкунианцы с первых минут включились в игру и сразу создали немало моментов. Хозяева лишь иногда могли огрызаться контрвыпадами.

Однако на 45-й минуте счет открыли именно бирмингемцы после невероятного сольного прохода Морга Роджерса. Однако МЮ отыгрался сразу же, вынудив оборону соперника ошибиться под плотным прессингом.

Во втором тайме картина была та же, только Астон Вилле, а конкретно Роджерсу, понадобилось намного меньше времени на еще один гол. В оставшееся время манкунианцы упустили несколько возможностей сравнять счет и отдали три очка сопернику.

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Роджерс, 45, 58 - Кунья, 45+3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Астон Вилла

Статьи по теме

Барселона может потерять голкипера из-за интереса Астон Виллы Барселона может потерять голкипера из-за интереса Астон Виллы
Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ
Челси навяжет МЮ конкуренцию за хавбека сборной США Челси навяжет МЮ конкуренцию за хавбека сборной США
МЮ и тройка лондонских клубов поборются за хавбека из Лиги 1 МЮ и тройка лондонских клубов поборются за хавбека из Лиги 1

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Европа20:58
Бавария легко разгромила аутсайдера лиги
Европа20:33
Дубль Роджерса принес Астон Вилле победу над Манчестер Юнайтед
Европа20:12
Матич назвал тренера, который лучше всего подходил МЮ
Бокс19:58
"Придется защищать или освободить": Промоутер высказался о титулах Усика
Формула 119:40
Перес: Мне действительно нужен был перерыв
Бокс19:28
Промоутер Джошуа раскрыл его ближайшие планы, вспомнив бой с Фьюри
Европа19:10
Барселона уверенно обыграла Вильярреал
Бокс18:51
"Пришлось его ломать и гоняться": Паркер оценил победу Джошуа над Полом
Европа18:29
Защитник Барселоны вылетел на долгий срок
Биатлон18:10
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Ботн и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK