Дубль Роджерса принес Астон Вилле победу над Манчестер Юнайтед

Манкунианцы снова были очень плохи в реализации.

В воскресенье, 21 декабря, Астон Вилла принимала дома Манчестер Юнайтед.

Манкунианцы с первых минут включились в игру и сразу создали немало моментов. Хозяева лишь иногда могли огрызаться контрвыпадами.

Однако на 45-й минуте счет открыли именно бирмингемцы после невероятного сольного прохода Морга Роджерса. Однако МЮ отыгрался сразу же, вынудив оборону соперника ошибиться под плотным прессингом.

Во втором тайме картина была та же, только Астон Вилле, а конкретно Роджерсу, понадобилось намного меньше времени на еще один гол. В оставшееся время манкунианцы упустили несколько возможностей сравнять счет и отдали три очка сопернику.

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Роджерс, 45, 58 - Кунья, 45+3

