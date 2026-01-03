Вулверхэмптон оформил первую победу в сезоне АПЛ

Вулвз аж в 20-м туре Премьер-лиги одержали первую победу в кампании 2025/26. Подопечные Роба Эдвардса сделали весомую заявку на победу уже в первой половине противостояния с лондонцами.

Повели "волки" в дебюте – Ариас замкнул прострел Хвана. В середине тайма кореец реализовал одиннадцатиметровый после ошибки Килмана. А перед перерывом Мане получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и пробил в угол.

Хотя у "железяк" и было 45 минут в распоряжении, но даже размочить счет они не смогли. С премьерной победой в активе Вулверхэмптон остался последним (6 очков). Вест Хэм – тоже в зоне вылета (14 пунктов).

Статистика матча Вулверхэмптон – Вест Хэм 20-го тура чемпионата Англии

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:0

Голы: Ариас, 4, Хван, 31 (пенальти), Мане, 41

Ожидаемые голы (xG): 1.52 - 0.25

Владение мячом: 33 % - 67 %

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 8 - 0

Угловые: 6 - 7

Фолы: 11 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!