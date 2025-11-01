iSport.ua
Команда Малиновского осталась без главного тренера

Провальный старт сезона стоил Патрику Виейра работы в Дженоа.
Сегодня, 12:22       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский и Патрик Виейра / Getty Images
Француз Патрик Виейра покинул пост главного тренера Дженоа, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Генуэзский клуб на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с 49-летним специалистом.

Читай также: "Дает качество": Тренер Дженоа рассказал о роли Малиновского в команде

"Клуб благодарит тренера и его персонал за преданность делу и профессионализм, которые они проявили на протяжении периода своей работы, и желает им всего наилучшего в их дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в заявлении "россоблу".

В ближайшее время руководить командой будет Роберто Мурджита, а помогать ему будет Доменико Кришито.

Виейра работал с Дженоа с ноября прошлого года. В нынешнем сезоне Серии А "россоблу" после девяти туров с тремя очками занимают последнее место в турнирной таблице, не выиграв ни одного матча.

Напомним, недавно в Серии А тренера сменил Ювентус - новым наставником "бьянконери" стал Лучано Спаллетти.

