Команда Малиновского осталась без главного тренера

Француз Патрик Виейра покинул пост главного тренера Дженоа, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Генуэзский клуб на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с 49-летним специалистом.

"Клуб благодарит тренера и его персонал за преданность делу и профессионализм, которые они проявили на протяжении периода своей работы, и желает им всего наилучшего в их дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в заявлении "россоблу".

В ближайшее время руководить командой будет Роберто Мурджита, а помогать ему будет Доменико Кришито.

📝 Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra.



La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro… pic.twitter.com/xwUK1E0Fge — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 1, 2025

Виейра работал с Дженоа с ноября прошлого года. В нынешнем сезоне Серии А "россоблу" после девяти туров с тремя очками занимают последнее место в турнирной таблице, не выиграв ни одного матча.

Напомним, недавно в Серии А тренера сменил Ювентус - новым наставником "бьянконери" стал Лучано Спаллетти.

