Ювентус официально получил нового тренера

"Старая синьора" пригласила местного специалиста.
Сегодня, 20:48       Автор: Антон Федорцив
Лучано Спаллетти (слева) / Getty Images
Лучано Спаллетти (слева) / Getty Images

Туринский Ювентус объявил о назначении нового вождя команды. Лучано Спаллетти возглавил "бьянконери", сообщает официальный сайт клуба.

Опытный алленаторе подписал контракт до конца сезона. Если Спаллетти выведет Юве в Лигу чемпионов, договор пролонгируют еще на год. Дебютным во главе туринцев для тренера станет матч Серии A против Кремонезе.

Спаллетти летом ушел из сборной Италии. Ранее он работал с Наполи, миланским Интером, столичной Ромой, питерским Зенитом, Удинезе и другими итальянскими клубами. В сезоне 2022/23 итальянец взял Скудетто с неаполитанцами.

К слову, украинец Артем Довбик приложился к победе Ромы над Пармой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Лучано Спаллетти

