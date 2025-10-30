Ювентус официально получил нового тренера
"Старая синьора" пригласила местного специалиста.
Туринский Ювентус объявил о назначении нового вождя команды. Лучано Спаллетти возглавил "бьянконери", сообщает официальный сайт клуба.
Опытный алленаторе подписал контракт до конца сезона. Если Спаллетти выведет Юве в Лигу чемпионов, договор пролонгируют еще на год. Дебютным во главе туринцев для тренера станет матч Серии A против Кремонезе.
Спаллетти летом ушел из сборной Италии. Ранее он работал с Наполи, миланским Интером, столичной Ромой, питерским Зенитом, Удинезе и другими итальянскими клубами. В сезоне 2022/23 итальянец взял Скудетто с неаполитанцами.
К слову, украинец Артем Довбик приложился к победе Ромы над Пармой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!