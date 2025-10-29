iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Довбик помог Роме обыграть Парму

Украинец забил победный гол.
Сегодня, 21:25       Автор: Андрей Безуглый
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В среду, 29 октября, Рома принимала дома Парму в рамках девятого тура Серии А. Артем Довбик остался в запасе.

Интересно, что уже на старте матча хозяева потеряли своего форварда, но Гасперини решил выпустить не Довбика, а Леона Бэйли.

В итоге в первом тайме моментов было немного, но одним из них Рома сумела воспользоваться - Матиас Соуле открыл счет на 40-й минуте, однако из-за офсайда взятие ворот было отменено.

Во втором тайме Рома поднажала, и наконец Марио Эрмосо после углового сумел открыть счет по правилам. На 73-й минуте Довбик заменил Соуле, а менее чем через 10 минут украинец забил Парме второй гол.

Гости все же сумели собраться на последнюю десятиминутку и отыграли один мяч, но большее римляне не позволили им сделать.

Статистика матча Рома - Парма девятого тура чемпионата Италии

Рома - Парма 2:1
Голы: Эрмосо, 63, Довбик, 81 - Чиркати, 86

Ожидаемые голы (xG): 1.03 - 1.21
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 9 - 2
Фолы: 8 - 9

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Парма

Статьи по теме

Вместо Довбика? Рома может арендовать форварда МЮ Вместо Довбика? Рома может арендовать форварда МЮ
Рома с Довбиком минимально обыграла Сассуоло Рома с Довбиком минимально обыграла Сассуоло
Довбик не против покинуть Рому в январе Довбик не против покинуть Рому в январе
Итальянская пресса оценила выступление Довбика в Лиге Европы Итальянская пресса оценила выступление Довбика в Лиге Европы

Видео

Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона
Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа22:58
Ювентус согласовал контракт с новым тренером
Футзал22:52
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ стартовал с уверенной победы, Киев Футзал сыграл вничью с Врхникой
Европа22:11
Арсенал побил рекорд среди клубов АПЛ
Европа21:59
ПСЖ с Забарным потерял очки в матче с аутсайдером
Европа21:31
Ювентус прервал серию без побед в первом же матче без Тудора
Европа21:25
Довбик помог Роме обыграть Парму
Теннис20:30
Вашеро во второй раз сыграл с братом на Мастерсе
Украина20:30
Календарь Шахтера: "горняки" вылетели из Кубка Украины, уступив Динамо
Украина20:25
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Шахтер на пути в 1/4 финала Кубка Украины
Украина20:15
Кубок Украины: Динамо одолело Шахтер, Ингулец прошел Викторию, ЛНЗ обыграл Рух
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK