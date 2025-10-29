Довбик помог Роме обыграть Парму

В среду, 29 октября, Рома принимала дома Парму в рамках девятого тура Серии А. Артем Довбик остался в запасе.

Интересно, что уже на старте матча хозяева потеряли своего форварда, но Гасперини решил выпустить не Довбика, а Леона Бэйли.

В итоге в первом тайме моментов было немного, но одним из них Рома сумела воспользоваться - Матиас Соуле открыл счет на 40-й минуте, однако из-за офсайда взятие ворот было отменено.

Во втором тайме Рома поднажала, и наконец Марио Эрмосо после углового сумел открыть счет по правилам. На 73-й минуте Довбик заменил Соуле, а менее чем через 10 минут украинец забил Парме второй гол.

Гости все же сумели собраться на последнюю десятиминутку и отыграли один мяч, но большее римляне не позволили им сделать.

Статистика матча Рома - Парма девятого тура чемпионата Италии

Рома - Парма 2:1

Голы: Эрмосо, 63, Довбик, 81 - Чиркати, 86

Ожидаемые голы (xG): 1.03 - 1.21

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 18 - 8

Удары в створ: 6 - 5

Угловые: 9 - 2

Фолы: 8 - 9

