Сассуоло - Рома 0:1: обзор матча и результат игры 26.10.2025

Римская команда сравнялась с лидирующим Наполи по набранным очкам.
Сегодня, 18:12       Автор: Игорь Мищук
Рома обыграла Сассуоло / Getty Images
Рома обыграла Сассуоло / Getty Images

В воскресенье, 26 октября, Рома встречалась в гостях с Сассуоло в рамках восьмого тура итальянской Серии А.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини сумели справиться с середняком чемпионата, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Читай также: Наполи возглавил Серию А после уверенной победы над Интером

Единственный мяч в противостоянии на 16-й минуте забил Пауло Дибала, успешно сыграв на добивании после сейва голкипера.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик начинал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 50-й минуте.

Рома с 18 очками сравнялась с лидирующим в турнирной таблице Наполи, уступая неаполитанцам по дополнительным показателям. Сассуоло с десятью баллами расположился на 12-й позиции.

Статистика матча Сассуоло - Рома восьмого тура чемпионата Италии

Сассуоло - Рома 0:1

Гол: Дибала, 16

Ожидаемые голы (xG): 1.13 - 1.10
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 11 - 15
Удары в створ: 1 - 8
Угловые: 6 - 6
Фолы: 18 - 16

Сассуоло: Мурич, Валюкевич, Идзес, Романья (Канде, 39), Дойг, Матич, Торстведт (Вранкс, 60), И. Коне (Лориенте, 81), Берарди (Вольпато, 60), Пинамонти, Фадера (Хеддира, 81).

Рома: Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Уэсли (Ренш, 87), Кристанте (Пеллегрини, 66), М. Коне, Цимикас (Эрмосо, 46), Бейли (Довбик, 50), Эль-Айнауи, Дибала (Суле, 66).

Предупреждения: Торстведт, Дойг, Вольпато - Манчини, Эрмосо.

