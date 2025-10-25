Наполи возглавил Серию А после уверенной победы над Интером
В субботу, 25 октября, Наполи принимал дома Интер в матче 8-го тура Серии А.
Первые полчаса прошли в довольно интенсивном темпе, обе команды хотели забить, но киперы действовали безошибочно.
Первым ошибся Генрих Мхитарян, который сыграл очень опасно, привел пенальти и получил повреждение. 11-метровый оформил Кевин де Брюйне, однако тоже получил повреждение и покинул поле.
Со стартом второго тайма отметился и другой экс-манкунианец. Скотт Мактоминей пушенчмы ударом забил второй гол в ворота Интера. Вскоре еще один пенальти привез Буонджорно, и Чалханоглу отктивал один мяча.
Однако большее неаполитанцы не позволили сопернику. Более того, Аннгисса самостоятельно разобрался в моменте, снова подарив Наполи преимущество в два гола. С которым матч в итоге и завершился.
Статистика матча Наполи - Интер восьмого тура чемпионата Италии
Наполи - Интер 3:1
Голы: Де Брюйне (пенальти), 33, Мактоминей, 54, Ангисса, 66 - Чалханоглу (пенальти), 59
Ожидаемые голы (xG): 1,25 - 1,88
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 7 - 15
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 1 - 4
Фолы: 15 -10
