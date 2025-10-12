Рома планирует зимой арендовать еще одного конкурента для Довбика

Рома работает над планом усиления атакующей линии команды во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, первым номером в шорт-листе приоритетных целей "джаллоросси" значится нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе.

Читай также: Майну и Зиркзе могут покинуть МЮ зимой

Римский клуб собирается вернуть в Италию бывшего форварда Болоньи, договорившись с манкунианцами о его аренде до конца сезона. Сам 24-летний нидерландец также не против перехода.

Отметим, что в нынешнем сезоне за роль основного нападающего в Роме конкурируют Артем Довбик и Эван Фергюсон.

Зиркзе в текущей кампании не имеет постоянной игровой практики в МЮ, приняв участие всего в четырех матчах.

Ранее сообщалось, что Рома предложила новый контракт Пауло Дибале.

