Рома планирует зимой арендовать еще одного конкурента для Довбика

"Джаллоросси" нацелились на нападающего Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе.
Вчера, 15:41       Автор: Игорь Мищук
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Рома работает над планом усиления атакующей линии команды во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, первым номером в шорт-листе приоритетных целей "джаллоросси" значится нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе.

Читай также: Майну и Зиркзе могут покинуть МЮ зимой

Римский клуб собирается вернуть в Италию бывшего форварда Болоньи, договорившись с манкунианцами о его аренде до конца сезона. Сам 24-летний нидерландец также не против перехода.

Отметим, что в нынешнем сезоне за роль основного нападающего в Роме конкурируют Артем Довбик и Эван Фергюсон.

Зиркзе в текущей кампании не имеет постоянной игровой практики в МЮ, приняв участие всего в четырех матчах.

Ранее сообщалось, что Рома предложила новый контракт Пауло Дибале.

