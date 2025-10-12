iSport.ua
Футбол

Майну и Зиркзе могут покинуть МЮ зимой

Клуб обсудит их будущее.
Вчера, 07:16       Автор: Валентина Чорноштан
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Кобби Майну и Джошуа Зиркзе могут покинуть Манчестер Юнайтед этой зимой, сообщает ESPN.

По имеющейся информации, причиной возможного ухода игроков может стать недостаток игрового времени. Отмечается, что руководство клуба, включая тренера Манчестер Юнайтед, Рубен Аморим, намерено провести переговоры с футболистами.

Добавим, что в клубе считают Кобби Майну и Джошуа Зиркзе важными членами команды и включают их в заявку на каждый матч, несмотря на то что они редко попадают в стартовый состав.

Напомним, что в нынешнем сезоне английский полузащитник Кобби Майну сыграл шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Нидерландский нападающий Джошуа Зиркзе провёл четыре матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет Кобби Майну Джошуа Зиркзе

