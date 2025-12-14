iSport.ua
Погба снова выбыл из-за травмы

Француз пропустит матч против Марселя.
Сегодня, 12:33       Автор: Андрей Безуглый
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Хавбек Монако Поль Погба снова выбыл из-за травмы, сообщает GFFN.

32-летний француз точно пропустит сегодняшний матч против Марселя.

Сообщается, что Погба трвамировал икроножную мышцу на тренировке перед матчем. Травма считается незначительной, но минимум один матч игрок пропустит.

Напомним, что в текущем сезоне Поль Погба появился лишь в трех матчах, проведя суммарно на поле около 30 минут.

Ранее также сообщалось, что защитник сборной Украины может оказаться в Серии А.

