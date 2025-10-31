Дебют Погба снова был отложен

Хавбек Монако Поль Погба снова выбыл из-за травмы, сообщил главный тренер Себастьян Поконьоли.

Француз пропустил тренировку в пятницу и не сможет сыграть в матче Лиги 1 в субботу.

По словам тренера, Погба травмировал голеностоп, однако пока о травме ничего неизвестно, как и сроки его восстановления.

Отметим, что ранее у хавбека была мышечная травма, которая не позволила ему дебютировать в этом сезоне. В последний раз на поле Погба выходил еще в 2023 году.

Ранее также сообщалось, что Егор Ярмолюк вернулся после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!