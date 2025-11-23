iSport.ua
Футбол

"Футбол для меня не закончился": Погба прокомментировал свое возвращение

Француз сыграл первый за два года матч.
23 ноября, 16:56       Автор: Андрей Безуглый
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Хавбек Монако Поль Погба прокомментировал свое возвращение футбол.

Накануне, напомним, француз появился на поле на 85-й минуте матча против Ренна. Поединок стал первым за два года для игрока.

После матча Погба признался, что не ожидал такого теплого приема от болельщиков и рад, что футбол для него не закончился.

Футбол для меня не закончился. Мы упорно работали, ждали более двух лет, чтобы вернуться на поле, и это наконец произошло. Меня очень тронуло видеть, как толпа стояла и аплодировала мне. Я, честно говоря, не ожидал этого, поэтому огромное спасибо всем болельщикам, которые были там и поддерживали меня.

Ранее также сообщалось, что звезда МЮ может пропустить следующий поединок.

