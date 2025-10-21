Погба близок к возвращению на поле спустя два года

Хавбек Монако Поль Погба близок к возвращению на футбольное поле, сообщает RMC Sport.

32-летний француз вернулся к тренировкам в общей группе и вскоре сможет дебютировать за новую команду.

Напомним, что Погба не играл с 2023 года из-за дисквалификации. Этим летом он присоединился к Монако, но сразу же получил повреждение.

Тем не менее главный тренер клуба Себастьян Поконьоли не намерен пока спешить с возвращением игрока.

"Вчера он впервые с моего прихода тренировался с командой. Он улыбался, получал удовольствие, взаимодействовал с другими игроками. Это первый этап. Он может занять несколько дней, две или три недели, и затем мы сможем опираться на это, чтобы выйти на стабильный уровень", - заявил специалист на пресс-конференции.

