Погба близок к возвращению на поле спустя два года

Француз почти восстановился после травмы.
Сегодня, 18:56       Автор: Андрей Безуглый
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Хавбек Монако Поль Погба близок к возвращению на футбольное поле, сообщает RMC Sport.

32-летний француз вернулся к тренировкам в общей группе и вскоре сможет дебютировать за новую команду.

Напомним, что Погба не играл с 2023 года из-за дисквалификации. Этим летом он присоединился к Монако, но сразу же получил повреждение.

Тем не менее главный тренер клуба Себастьян Поконьоли не намерен пока спешить с возвращением игрока.

"Вчера он впервые с моего прихода тренировался с командой. Он улыбался, получал удовольствие, взаимодействовал с другими игроками. Это первый этап. Он может занять несколько дней, две или три недели, и затем мы сможем опираться на это, чтобы выйти на стабильный уровень", - заявил специалист на пресс-конференции.

Ранее также сообщалось, что Реал потерял уже шестого защитника.

 

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
