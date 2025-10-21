iSport.ua
Футбол

Реал потерял уже шестого защитника

Давид Алаба выбыл из-за травмы.
Сегодня, 15:54       Автор: Андрей Безуглый
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Защитник Реала Давид Алаба выбыл из-за повреждения, сообщает The Athletic.

Напомним, что австриец был заменен в матче против Хетафе. Позднее у него диагностировали травму икроножной мышцы.

Таким образом Алаба, вероятней всего, пропустит матч против Барселоны 26 октября.

Кроме того автриец стал уже шестым защитником клуба, который переехал в лазарет.

Эль-Классико точно пропустят он, Ферлан Менди и Антонио Рюдигер, также под вопросом участие Дани Карвахаля, Дина Хейсена и Трента Александера-Арнольда.

Ранее также Барселона установила достижение в матче с Жироной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Давид Алаба

