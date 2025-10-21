Барселона одержала победу над Жироной и отметила рекордный гол

На днях Барселона обыграла Жирону со счётом 2:1. Голы в матче забили Педри и Араухо.

Эти мячи стали для Барселоны 200-ми с момента, как команду возглавил Ханси Флик. Добавим, что речь идёт о всех турнирах, в которых за этот период выступал клуб.

Напомним, что 100-й гол при немецком специалисте был забит в январе — для этого потребовалось всего 32 матча. Удвоить результат удалось за 71 игру. В истории клуба это третий показатель.

Сейчас Барселона занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 22 очка.

