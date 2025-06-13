Погба получил предложение контракта от гранда Лиги 1

Французский Монако готов предоставить второй шанс полузащитнику Полю Погба. Княжеский клуб предложил пойманному на допинге чемпиону мира-2018 контракт, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Погба может заключить 2-летний договор с третьей командой Лиги 1. Представители сторон уже ведут переговоры. Подписание соглашения между хавбеком и Монако в случае согласия состоится на следующей неделе.

Погба не появлялся на поле с осени 2023 года. Тогда он провалил допинг-тест и получил дисквалификацию на 4 года за употребление запрещенных веществ. После апелляции бан сократили до 18-ти месяцев, но туринский Ювентус избавился от француза.

Тем временем украинец Илья Забарный согласовал условия контракта с французским ПСЖ.

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