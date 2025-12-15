Питтсбург установил антирекорд НХЛ

Питтсбург драматически уступил Юте (4:5 ОТ) в регулярке Национальной хоккейной лиги. Пингвинз второй раз подряд растеряли преимущество в 3+ шайбы в третьем периоде и стали первой командой НХЛ с таким "достижением".

В противостоянии с Маммот на старте финальной 20-минутки Питтсбург вел 3:0. Но дальше Пингвинз пропустили четыре шайбы в течение семи минут. И хотя Джастин Бразо выровнял положение, но в овертайме пенсильванцы проиграли.

Ранее Питтсбург еще эпичнее уступил Сан-Хосе (5:6 ОТ). Пингвинз в начале третьего периода громили Шаркс 5:1, но позволили калифорнийцам отыграться. А в дополнительной 5-минутке Джон Клингберг принес победу Сан-Хосе.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

