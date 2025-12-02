НБА: Юта с Михайлюком обыграла Хьюстон, Лейкерс уступили Финиксу
В ночь на вторник, 2 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого состоялись 9 матчей.
Выступающий за Юту украинец Святослав Михайлюк провел на паркете 26 минут, за которые сумел заработать 10 очков, сделать 6 подборов и 5 передач в победном поединке против Хьюстона.
Результаты матчей НБА за 2 декабря
Вашингтон – Милуоки 129:126 (28:34, 30:32, 33:28, 38:32)
Вашингтон: Макколлум (28), Бэгли (22 + 8 подборов), Миддлтон (15 + 6 передач), Джордж (9), Кулибали (7) – старт; Уитмор (17), Вукчевич (16), Шэмпени (10 + 8 подборов), Кэррингтон (5).
Милуоки: Портер (30), Я. Адетокумбо (26 + 7 подборов + 5 потерь), Роллинз (14), Грин (13), Тернер (9) – старт; Трент (14), Портис (12), Симс (5 + 7 подборов), Кузма (3 + 6 передач), Энтони (0).
Детройт – Атланта 99:98 (25:27, 25:22, 24:19, 25:30)
Детройт: Дюрен (21 + 11 подборов), Каннингем (18 + 8 подборов + 8 передач + 6 перехватов + 6 потерь), Харрис (9 + 7 подборов), Томпсон (8 + 7 подборов), Дженкинс (6 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Холланд (17), Леверт (14), Стюарт (6 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Грин (0), Айви (0).
Атланта: Джонсон (29 + 13 подборов + 7 передач), Александер-Уокер (26), Оконгву (20), Дэниэлс (10), Рисаше (4) – старт; Кеннард (5), Крейчи (3), Гуйе (1), Уоллес (0).
Индиана – Кливленд 119:135 (25:37, 29:29, 36:33, 29:36)
Индиана: Сиакам (26 + 7 подборов), Нембхард (21 + 6 передач), Хафф (15), Матурин (11), Уокер (7) – старт; Мэтьюз (15), Джексон (6), Брэдли (6), Робинсон-Эрл (5), Макконнелл (4), Томпсон (2), Питер (1), Шеппард (0).
Кливленд: Митчелл (43 + 9 подборов + 6 передач), Тайсон (27 + 11 подборов), Хантер (13), Э. Мобли (13), Уэйд (9) – старт; Проктор (12), Томлин (6 + 4 блок-шота), Брайант (6), Портер (4), Траверс (2), Ливингстон (0).
Бруклин – Шарлотт 116:103 (26:27, 33:32, 29:23, 28:21)
Бруклин: Портер (35 + 7 подборов), Клауни (18), Клэкстон (13 + 11 подборов + 6 передач), Дёмин (9), Мартин (5) – старт; Пауэлл (10), Вольф (10 + 7 подборов), Сараф (7), Шарп (6), З. Уильямс (3).
Шарлотт: Книппел (18), Болл (12 + 14 передач), Бриджес (8), Колкбреннер (7), Джеймс (5) – старт; Секстон (15), Ривс (10), Диабате (10), Салон (10), Макнили (8).
Орландо – Чикаго 125:120 (29:26, 24:27, 32:32, 40:35)
Орландо: Бэйн (37), Ф. Вагнер (25 + 5 потерь), Картер (17), Саггс (10 + 5 перехватов), да Силва (0) – старт; Блэк (22 + 9 подборов), Битадзе (8 + 4 блок-шота), Пенда (5), Айзек (1), Ховард (0), Джонс (0 + 6 передач).
Чикаго: Гидди (22 + 9 подборов + 6 передач + 8 потерь), Бузелис (21), Вучевич (20 + 11 подборов), Досунму (18 + 7 передач), Хертер (0) – старт; Джонс (20), Филлипс (10), Уильямс (6), Миллер (3), Картер (0), Олбрич (0).
Майами – Клипперс 140:123 (35:24, 41:32, 38:26, 26:41)
Майами: Пауэлл (30), Адебайо (27 + 14 подборов), Хирро (22), Уиггинс (22 + 9 подборов), Митчелл (16 + 12 передач) – старт; Смит (7), Фонтеккьо (7), Ларссон (5), Хакес (4), Якучионис (0), Уэйр (0 + 9 подборов), Гарднер (0), Йович (0).
Клипперс: Ленард (36 + 7 подборов), Зубац (16 + 13 подборов), Данн (12), Харден (11 + 5 потерь), Коллинз (10) – старт; Сэндерс (10), Пол (8), Миллер (6), Батюм (6), Нидерхойзер (6), Браун (2), Кристи (0).
Юта – Хьюстон 133:125 (31:32, 37:25, 30:32, 35:36)
Юта: Маркканен (29 + 8 подборов), Джордж (28 + 8 передач + 6 потерь), Нуркич (18 + 9 подборов), Бэйли (13), Михайлюк (10 + 6 передач + 5 подборов) – старт; Филиповски (12 + 7 подборов), Лав (11), Клэйтон (8 + 6 передач), Коллиер (3), Сенсабо (1).
Хьюстон: Дюрэнт (32 + 9 подборов + 5 потерь), Шенгюн (31 + 8 подборов + 14 передач + 5 блок-шотов), Томпсон (23 + 8 подборов), Смит (12 + 7 подборов), Шеппард (9) – старт; А. Холидэй (10), Тэйт (6), Капела (2), Окоги (0).
Денвер – Даллас 121:131 (41:27, 27:42, 36:33, 17:29)
Денвер: Йокич (29 + 20 подборов + 13 передач), Джонс (28), Уотсон (15), Дж. Мюррэй (10 + 9 передач), К. Джонсон (10) – старт; Хардуэй (13 + 6 передач), Валанчюнас (8 + 7 подборов), Б. Браун (7), Ннаджи (1).
Даллас: Дэвис (32 + 13 подборов), Нембхард (28 + 10 передач), Флэгг (24 + 8 подборов), Кристи (9), Маршалл (9 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Томпсон (15), Расселл (8), Пауэлл (4), Уильямс (2), Калеб Мартин (0).
Лейкерс – Финикс 108:125 (31:31, 21:35, 25:30, 31:29)
Лейкерс: Дончич (38 + 11 подборов + 9 потерь), Ривз (16 + 5 потерь), Эйтон (12 + 9 подборов), Джеймс (10), Хатимура (0) – старт; Кнехт (13), Хэйс (6), Клебер (5), Винсент (3), Смит (3), Ларэвиа (2), Тьеро (0), Джеймс-младший (0).
Финикс: Брукс (33), Гиллеспи (28), Уильямс (13), Букер (11), О'Нил (6 + 7 подборов + 11 передач) – старт; Гудвин (13), Буей (7), Данн (6 + 8 подборов), Хэйс-Дэвис (4), Игодаро (4), Флеминг (0), Малуач (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!