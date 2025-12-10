iSport.ua
Ювентус нацелился сразу на двух футболистов Кальяри

Скауты наблюдали за полузащитником и вратарём.
Сегодня, 07:39       Автор: Валентина Чорноштан
Марко Палестры / Getty Images
В воскресенье, 7 декабря, во время игры Кальяри против Ромы на стадионе присутствовали скауты Ювентуса, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, представители туринского клуба следили за полузащитником Аталанты, который сейчас на правах аренды выступает за Кальяри, Марко Палестрой, а также за голкипером Элиа Каприле.

Ювентус рассматривает вратаря как усиление на зимнее трансферное окно, а подписания 20-летнего Палестры могут ожидать уже летом, когда у него завершится аренда.

В этом сезоне Марко сыграл 13 матчей в чемпионате Италии, в которых отдал 3 результативные передачи. Каприле провел три сухих матча и пропустил 19 мячей в 14 играх.

Во вторник, 9 декабря, Ливерпуль минимально одолел топ-клуб Серии А в рамках Лиги чемпионов.

