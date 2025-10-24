iSport.ua
Лидер Манчестер Юнайтед имеет отступные в своем контракте

Бруну Фернандеш может покинуть клуб за 64 млн евро.
Сегодня, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Контракт Бруну Фернандеша содержит в себе пункт об отступных, утверждает BBC.

По информации журналиста Саймона Стоуна, португалец может сменить летом клуб за довольно скромную сумму.

Напомним, что летом Фернандеша пытались выкупить саудовские клубы, предлагая Манчестер Юнайтед около 100 млн евро.

Теперь в контракте португальца есть пункт об отступных для неанглийских клубов - 64 млн евро.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел девять матчей, отличившись двумя голами и ассистом.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед уже определил свой шорт-лист на лето

