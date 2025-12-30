iSport.ua
"Уже прошел свой пик": Гвоздик сделал прогноз на бой Усика с Уайлдером

Украинский боксер назвал фаворита поединка.
Вчера, 22:31       Автор: Игорь Мищук
Александр Гвоздик / GOLDEN BOY PROMOTIONS
Александр Гвоздик / GOLDEN BOY PROMOTIONS

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от потенциального боя между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

По мнению украинского боксера, его соотечественник должен уверенно разобраться с американцем.

Читай также: "Хочу драться с Уайлдером": Усик подтвердил готовность к поединку с экс-чемпионом

"Бросьте, я чувствую, Усик легко победит. Конечно, Уайлдер может ударить. Каждый удар Уайлдера может быть последним, но мне все еще кажется, что Усик на вершине мира, а Уайлдер уже прошел свой пик.

Очевидно, что с ударной мощью Уайлдера в любой момент может случиться все что угодно, но мне кажется, что Усик должен побить его", - сказал Гвоздик в комментарии ESNEWS.

Бой Усика с Уайлдером планируют на апрель-май 2026 года, а организовать его могут в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

Ранее Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Гвоздик Деонтей Уайлдер

