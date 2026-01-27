Бой за определение претендента для Усика по линии IBF согласован

Фрэнк Санчес и Ричард Торрес договорились встретиться в финальном элиминаторе.

Кубинец Фрэнк Санчес (25-1, 18 KO) и американец Ричард Торрес (14-0, 12 КО) встретятся в ринге в финальном элиминаторе по линии IBF в супертяжелом весе.

Как сообщает BoxingScene, стороны согласовали бой без промоутерских торгов, которые были назначены на 27 января.

Поединок кубинского и американского боксеров состоится 28 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Возглавит это боксерское шоу бой чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры против Кита Турмана.

Победитель поединка Санчес - Торрес должен стать обязательным претендентом на чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе, который принадлежит Александру Усику. Однако IBF пока не ставит конкретных сроков по защите, поскольку украинец владеет несколькими титулами и на ближайший поединок избрал добровольную защиту.

