iSport.ua
Русский Українська

Бой за определение претендента для Усика по линии IBF согласован

Фрэнк Санчес и Ричард Торрес договорились встретиться в финальном элиминаторе.
Сегодня, 12:48       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Санчес / Getty Images
Фрэнк Санчес / Getty Images

Кубинец Фрэнк Санчес (25-1, 18 KO) и американец Ричард Торрес (14-0, 12 КО) встретятся в ринге в финальном элиминаторе по линии IBF в супертяжелом весе.

Как сообщает BoxingScene, стороны согласовали бой без промоутерских торгов, которые были назначены на 27 января.

Читай также: Директор команды Усика ответил, возможен ли бой с временным чемпионом WBC

Поединок кубинского и американского боксеров состоится 28 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Возглавит это боксерское шоу бой чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры против Кита Турмана.

Победитель поединка Санчес - Торрес должен стать обязательным претендентом на чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе, который принадлежит Александру Усику. Однако IBF пока не ставит конкретных сроков по защите, поскольку украинец владеет несколькими титулами и на ближайший поединок избрал добровольную защиту.

Напомним, ранее был назван потенциальный соперник Усика вместо Деонтея Уайлдера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Фрэнк Санчес

Статьи по теме

Итаума объяснил, почему отказался от финального элиминатора за право драться с Усиком Итаума объяснил, почему отказался от финального элиминатора за право драться с Усиком
IBF отреагировала на добровольную защиту Усика по линии WBC IBF отреагировала на добровольную защиту Усика по линии WBC
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
Милан-Кортина 2026: Медальный зачет Олимпийских игр Милан-Кортина 2026: Медальный зачет Олимпийских игр

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Италии и возможный дебют Усика в сезоне
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры14:14
Милан-Кортина 2026: Медальный зачет Олимпийских игр
Европа13:58
Украинский нападающий досрочно вернется в Байер из аренды
Теннис13:20
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Бокс12:48
Бой за определение претендента для Усика по линии IBF согласован
Бокс12:24
Бокс: расписание боев
Теннис12:05
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
Теннис11:56
Гауфф разбила ракетку в подтрибунке после матча против Свитолиной
Биатлон11:37
Чемпионат Европы по биатлону-2026: расписание и результаты гонок
Теннис11:16
Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open
Теннис11:07
Свитолина уничтожила Гауфф и вышла в полуфинал Australian Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK