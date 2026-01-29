iSport.ua
Рыбакина стала второй финалисткой Australian Open

Второй финал Мельбурна для представительницы Казахстана.
Сегодня, 14:27       Автор: Антон Федорцив
Елена Рыбакина / Getty Images
Елена Рыбакина / Getty Images

На Открытом чемпионате Австралии состоялся второй полуфинал в женском разряде. Казахская теннисистка Елена Рыбакина в двух сетах одолела американку Джессику Пегулу.

В первой партии будущая финалистка мощно стартовала. Рыбакина взяла три гейма со старта. В дальнейшем ей было достаточно брать свои подачи. С этой задачей представительница Казахстана справилась.

Второй сет оказался более насыщенным. Соперницы трижды брали подачи друг друга. В конце концов, дело дошло до тай-брейка. Там оппонентки тоже шли нога в ногу, но в концовке Рыбакина дожала Пегулу.

Australian Open
женщины, 1/2 финала
Джессика Пегула (США, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – 3:6, 6:7

