Рыбакина стала второй финалисткой Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии состоялся второй полуфинал в женском разряде. Казахская теннисистка Елена Рыбакина в двух сетах одолела американку Джессику Пегулу.

В первой партии будущая финалистка мощно стартовала. Рыбакина взяла три гейма со старта. В дальнейшем ей было достаточно брать свои подачи. С этой задачей представительница Казахстана справилась.

Второй сет оказался более насыщенным. Соперницы трижды брали подачи друг друга. В конце концов, дело дошло до тай-брейка. Там оппонентки тоже шли нога в ногу, но в концовке Рыбакина дожала Пегулу.

Australian Open

женщины, 1/2 финала

Джессика Пегула (США, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – 3:6, 6:7

