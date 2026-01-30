iSport.ua
Футбол

Рауль Асенсио заинтересовал команду из Серии А

30 миллионов за талант Реала.
Сегодня, 18:55       Автор: Валентина Чорноштан

Милан рассматривает подписание Рауля Асенсио.

По данным Fichajes, итальянский клуб уже некоторое время следит за прогрессом испанца и, оценивая его игру, считает, что защитник сможет заиграть в Милане.

В Реале ценят прогресс воспитанника и его самоотдачу на поле, однако из-за молодого возраста и неопытности Асенсио допускает ошибки, которые заставляют мадридский клуб задуматься о продаже защитника, чтобы приобрести более опытного игрока.

Россонери предлагают за центрального защитника 30 миллионов евро, это приемлемая сумма для Реала за трансфер 22-летнего испанца.

К слову, Реал также готов предложить 100 миллионов евро за защитника Тоттенхэма.

