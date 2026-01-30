iSport.ua
Болл повторил редкое достижение Джонсона и Дончича в НБА

Вошёл в пятёрку лучших в истории НБА.
Сегодня, 17:37       Автор: Валентина Чорноштан

Игрок Шарлотт Ламело Болл сумел достичь уникального достижения.

Разыгрывающий Хорнетс в матче, который прошёл в ночь на пятницу, 30 января,, набрал 22 очка, 3 подбора и 9 передач, тем самым помог команде обыграть Маверикс.

После этого матча Болл стал пятым в истории НБА, кому удалось набрать 5000+ очков, 1500+ подборов и 2000+ передач в первых 300 матчах карьеры.

До Ламело это достижение покорялось Мэджику Джонсону, Уолту Фрейзеру, Оскару Робертсону и Луке Дончичу.

