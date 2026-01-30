Болл повторил редкое достижение Джонсона и Дончича в НБА

Вошёл в пятёрку лучших в истории НБА.

Игрок Шарлотт Ламело Болл сумел достичь уникального достижения.

Разыгрывающий Хорнетс в матче, который прошёл в ночь на пятницу, 30 января,, набрал 22 очка, 3 подбора и 9 передач, тем самым помог команде обыграть Маверикс.

После этого матча Болл стал пятым в истории НБА, кому удалось набрать 5000+ очков, 1500+ подборов и 2000+ передач в первых 300 матчах карьеры.

Melo is the 5th player in NBA history to record:



🕺 5000 PTS

💕 1500 REB

🛸 2000 AST



[in first 300 career games played, joining Magic Johnson, Walt Frazier, Oscar Robertson and Luka Doncic] pic.twitter.com/PsyTRp4zLi — Charlotte Hornets (@hornets) January 30, 2026

До Ламело это достижение покорялось Мэджику Джонсону, Уолту Фрейзеру, Оскару Робертсону и Луке Дончичу.

